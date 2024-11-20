Олимпийский чемпион получил солидный гонорар от Усика: видео

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии ряда боксерских организаций Александр Усик передал триумфатору Олимпиады в Париже Александру Хижняку денежное вознаграждение за золотую медаль Игр 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ready to Pay .

37-летний доминатор хевивейта встретился с младшим коллегой, чтобы выполнить предолимпийское обещание. Тогда чемпион пообещал заплатить 100 тысяч долларов за золото Олимпиады-2024.

"Как я и обещал до Олимпийских игр, эквивалент 100 тысяч долларов начислен на карточку Ready To Pay, а олимпийский чемпион здесь. Спасибо тебе дорогой, за твое "золото", за твою работу и твою самоотверженность. Ты заслуживаешь больше. Это малая часть того, что мы можем сделать сегодня", – заявил Усик.

В то же время, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO дал новое обещание. По словам Усика, олимпийские чемпионы 2028 года также получат 100 тысяч долларов от него. Следующие Игры примет американский Лос-Анджелес.

Кто такой Александр Хижняк

Уроженец Полтавы, в ряды сборной Украины попал в 2013 году. Почти параллельно начал выступления за полупрофессиональную команду "Украинские атаманы".

За годы в любителях завоевал немало престижных наград. В 2017-м стал чемпионом Европы и мира в среднем весе. На Европейских играх дважды завоевал "золото" – в среднем и полутяжелом дивизионах (2019, 2023). На Олимпиаде-2020 удовлетворился серебряной медалью, а на Играх-2024 получил золотую награду.

Прозвище – "Полтавский танк". Полный кавалер ордена "За заслуги", награжден орденами князя Ярослава Мудрого V, IV ст. После Олимпийских игр в Париже взял время на размышления относительно перехода из любителей в профессионалы.