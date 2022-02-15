Олимпийский чемпион-2018 Абраменко и еще один украинец вышли в финал по лыжной акробатике

В квалификации приняли участие 24 спортсмена. После первого прыжка шесть фристайлистов с лучшей оценкой вышли в финал. А еще шесть участников добрались по результатам второй попытки.

Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко в первой попытке совершил прыжок, который оценили в 120,36 балла. Это был пятый результат, что позволило Абраменко выйти в финал.

Кроме Абраменко, Украину представляли Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский. Котовскому с результатом 114,03, к сожалению, не удалось пробиться в финал. А Окипнюк за вторую попытку получил 125,00 балла и вышел в решающий раунд.

Финал соревнований по лыжной акробатике состоится 16 февраля в 13:00.