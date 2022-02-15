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Олимпийский чемпион-2018 Абраменко и еще один украинец вышли в финал по лыжной акробатике

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошли квалификационные соревнования по лыжной акробатике. В финал прошли 12 спортсменов с лучшими результатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В квалификации приняли участие 24 спортсмена. После первого прыжка шесть фристайлистов с лучшей оценкой вышли в финал. А еще шесть участников добрались по результатам второй попытки.

Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко в первой попытке совершил прыжок, который оценили в 120,36 балла. Это был пятый результат, что позволило Абраменко выйти в финал.

Кроме Абраменко, Украину представляли Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский. Котовскому с результатом 114,03, к сожалению, не удалось пробиться в финал. А Окипнюк за вторую попытку получил 125,00 балла и вышел в решающий раунд.

Финал соревнований по лыжной акробатике состоится 16 февраля в 13:00.

Напомним, что сегодня состоялись командные забеги по конькобежному спорту. У женщин победила сборная Канады, а у мужчин – Норвегия.

Также, сегодня сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету.

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