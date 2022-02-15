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Олімпійський чемпіон-2018 Абраменко та ще один українець вийшли у фінал з лижної акробатики

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулись кваліфікаційні змагання з лижної акробатики. До фіналу пройшло 12 спортсменів з кращими результатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У кваліфікації взяло участь 24 спортсмени. Після першого стрибка шість фристайлістів з кращою оцінкою вийшло у фінал. А ще шість учасників добралось за результатами другої спроби.

Олімпійський чемпіон Пхьончхану Олександр Абраменко в першій спробі виконав стрибок, який оцінили в 120,36 балів. Це був п’ятий результат, що дозволило Абраменку вийти у фінал.

Крім Абраменка, Україну представляли Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Котовському з результатом 114,03 на жаль не вдалося пробитись до фіналу. А Окіпнюк за другу спробу отримав 125,00 бала та вийшов у вирішальний раунд.

Фінал змагань з лижної акробатики відбудеться 16 лютого о 13:00.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.

Також, сьогодні збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету.

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