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Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Автор: Андрей Козловский

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей. Это связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Киодо.

"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии. Организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования", - сказала ответственная за проведение Олимпийских игр Тамае Марукава.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр-2020, каким бы тяжелым оно ни было.

"Установление таких приоритетов, как безопасность, также означает, что вы должны уважать эти приоритеты, а это означает, что нам придется принимать трудные решения", - сказал он

Сообщается, что волонтеры из-за рубежа не будут задействованы на Олимпиаде. Предполагалось, что 10% из 80 тысяч волонтеров будут иностранцами. Теперь исключения будут сделаны для ограниченного числа волонтеров, например, владеющих редкими языками.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей.

Также ранее американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

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