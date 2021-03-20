Олімпійські ігри в Токіо проведуть без іноземних глядачів

"Рішення в першу чергу обумовлено необхідністю забезпечити безпеку в умовах пандемії. Організатори Олімпіади в Токіо відшкодують витрачені на квитки кошти іноземним уболівальникам, яких не допустять на змагання", - сказала відповідальна за проведення Олімпійських ігор Тамайо Марукава.

Раніше глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що його організація візьме до уваги будь-яке рішення Оргкомітету ігор-2020, яким би важким воно не було.

"Встановлення таких пріоритетів, як безпека, також означає, що ви повинні поважати ці пріоритети, а це означає, що нам доведеться приймати важкі рішення", - сказав він

Повідомляється, що іноземні волонтери не будуть задіяні на Олімпіаді. Передбачалося, що 10% з 80 тисяч волонтерів будуть іноземцями. Тепер винятки будуть зроблені для обмеженого числа волонтерів, наприклад, які володіють рідкісними мовами.