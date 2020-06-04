Олимпийские игры в Токио могут пройти в упрощенном варианте

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио совместно с правительством Японии рассматривают варианты упрощенного проведения соревнований. Различные ограничения могут быть на церемониях и во время соревнований.

Об этом заявили несколько правительственных и организационных комитетов, пишет газета Yomiuri.

Из-за риска распространения коронавируса в мире может быть сокращено числа участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Также могут сократить количество зрителей на стадионах.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) заявлял, что Олимпиада в Токио повторно перенесена не будет и допустил возможность отмены соревнований.

Напомним, председатель оргкомитета "Токио-2020" также не исключает отмены Олимпиады, если коронавирус не возьмут под контроль в 2021 году.