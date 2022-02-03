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Олимпийские игры 2022: Украина понесла очередную потерю из-за коронавируса

Автор: Андрей Вырва

Фигурист сборной Украины Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

Завтра на Олимпийских играх начнется командный турнир по фигурному катанию.

К сожалению, сборная Украины не сможет выставить полный состав участников. У Ивана Шмуратко, который должен был участвовать в мужском одиночном катании, обнаружили коронавирус.

Поэтому нашу сборную представят София Голиченко-Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова-Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.

Согласно регламенту проведения соревнований допускается участие в турнире в трех видах вместо четырех.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде", - заявил Иван Шмуратко.

Пока фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Напомним, что украинская биатлонистка Елена Билосюк также заболела коронавирусом.

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