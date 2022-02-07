Олимпийские игры-2022: швейцарец одержал победу в скоростном спуске

На Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине скоростной спуск.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На старт состязаний вышли 42 спортсмена, однако только 36 смогли финишировать.
Среди финишировавших и украинец Иван Ковбаснюк. С результатом 1:48,09 он занял 33-е место. Для украинцев в скоростном спуске этот результат стал лучшим в истории.
За медали развернулась напряженная борьба, однако призерами Олимпады стали:
Напомним, что сегодня на Олимпиаде завершились соревнования в командном турнире по фигурному катанию.