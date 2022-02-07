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Олімпійські ігри-2022: швейцарець здобув перемогу у швидкісному спуску

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулися змагання з гірськолижного спорту в дисципліні швидкісний спуск.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На старт змагань вийшло 42 спортсмени, проте тільки 36 змогли фінішувати.

Серед фінішувавших і українець Іван Ковбаснюк. З результатом 1:48,09 він посів 33-е місце. Для українців у швидкісному спуску цей результат став найкращим в історії.

За медалі розгорнулася напружена боротьба, проте призерами Олімпади стали:

  1. Беат Фойц (Швейцарія) - 1:42.69
  2. Жоан Кларе (Франція) +0.10
  3. Маттіас Майєр (Австрія) +0.16

Нагадаємо, що сьогодні на Олімпіаді закінчилися змагання в командному турнірі у фігурному катанні.

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