Олімпійські ігри-2022: швейцарець здобув перемогу у швидкісному спуску

На Олімпійських іграх відбулися змагання з гірськолижного спорту в дисципліні швидкісний спуск.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На старт змагань вийшло 42 спортсмени, проте тільки 36 змогли фінішувати.
Серед фінішувавших і українець Іван Ковбаснюк. З результатом 1:48,09 він посів 33-е місце. Для українців у швидкісному спуску цей результат став найкращим в історії.
За медалі розгорнулася напружена боротьба, проте призерами Олімпади стали:
Нагадаємо, що сьогодні на Олімпіаді закінчилися змагання в командному турнірі у фігурному катанні.