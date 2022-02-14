Олимпийские игры 2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету

Сборная Украины побежит с такой расстановкой по этапам: Богдан Цымбал – Артем Прима – Антон Дудченко – Дмитрий Пидручный.

Эти четыре биатлониста пробежали все эстафеты в сезоне, но ни разу в такой расстановке.

Всего на старт выйдет 21 команда.

Гонка состоится 15 февраля в 8:30. Хотя сразу планировалось, что гонка должна была начаться в 11:00, но из-за морозов в Китае старт эстафеты перенесли.