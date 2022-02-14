Олімпійські ігри 2022: збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився з спортсменами, які будуть бігти естафетну гонку на Олімпіаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Олімпійських ігор.
Збірна України побіжить з такою розстановкою за етапами: Богдан Цимбал – Артем Прима – Антон Дудченко – Дмитро Підручний.
Ці чотири біатлоністи пробігли всі естафети в сезоні, але жодного разу в такій розстановці.
Всього на старт вийде 21 команда.
Гонка відбудеться 15 лютого о 8:30. Хоча одразу планувалось, що гонка мала розпочатись об 11:00, але через морози в Китаї старт естафети перенесли.
Нагадаємо, що французька пара стала олімпійськими чемпіонами в танцях на льоду.