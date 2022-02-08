Олимпийские игры-2022: немецкие саночницы триумфовали в финале

Состоялся финальный четвертый заезд в женских одиночных санях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В этих соревнованиях принимали участие две украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецькив. Однако они не смогли выйти в финальный заезд заняв 21 и 22 места соответственно.
А в финале выступили 20 лучших саночниц по результатам трех заездов.
Лучшее время по итогам четырех попыток показали немки, занявшие первые два места, "бронзу" завоевала спортсменка из команды ОКР.
Результаты четырех заездов:
Напомним, что сборная Италии победила в финале Олимпийского турнира по керлингу среди смешанных команд.