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Олимпийские игры-2022: немецкие саночницы триумфовали в финале

Автор: Андрей Вырва

Состоялся финальный четвертый заезд в женских одиночных санях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В этих соревнованиях принимали участие две украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецькив. Однако они не смогли выйти в финальный заезд заняв 21 и 22 места соответственно.

А в финале выступили 20 лучших саночниц по результатам трех заездов.

Лучшее время по итогам четырех попыток показали немки, занявшие первые два места, "бронзу" завоевала спортсменка из команды ОКР.

Результаты четырех заездов:

  1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3:53,454
  2. Анна Беррайтер (Германия) – 3:53,947
  3. Татьяна Иванова (ОКР) – 3:54,507

Напомним, что сборная Италии победила в финале Олимпийского турнира по керлингу среди смешанных команд.

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