Олімпійські ігри-2022: німецькі саночниці тріумфували у фіналі

Відбувся фінальний четвертий заїзд у жіночих одиночних санях.
Про це повідомляє РБК-Україна.
В цих змаганнях брали участь дві українки Юліанна Туницька та Олена Стецьків. Проте вони не змогли вийти у фінальний заїзд посівши 21 та 22 мсця відповідно.
А у фіналі виступили 20 найкращих саночниць за результатами трьох заїздів.
Найкращий час за підсумками чотирьох спроб показали німкені, які зайняли перші два місця, "бронзу" завоювала спортсменка з команди ОКР.
Результати чотирьох заїздів:
Нагадаємо, що збірна Італії перемогла у фіналі Олімпійського турніру з керлінгу серед змішаних команд.