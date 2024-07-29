Олімпійські ігри: Костюк вийшла в третій раунд тенісу, Ястремська зачохлила ракетку

Олімпіада-2024, теніс, 2-й раунд, жінки

Бюрель – Костюк – 0:2 (6:7, 2:6)

Осоріо Серрано – Ястремська – 2:0 (7:6, 6:4)

Костюк у двох сетах переграла господарку кортів Клару Бюрель. У дебюті суперниці зосередилися на власних подачах, а зі середині партії тричі обмінялися брейками. Зрештою, прогнозовано довелося грати тай-брейк.

У додатковому геймі спершу повела французька тенісистка (3:1). Утім, українка зуміла перехопити ініціативу та видала надпотужний відрізок. Костюк набрала 6 очок поспіль і таки закрила сет на власну користь.

У другій партії представниці України було простіше. На позитивних емоціях вона оперативно здобула стратегічну перевагу (2:0), яку доволі швидко перетворила в надсолідний гандикап (5:1). Бюрель змогла взяти ще один гейм, відігравши три матчболи. Проте, Костюк холоднокровно завершила матч своєю подачею.

А ось Ястремська не впоралася з колумбійкою Камілою Осоріо Серрано. Перший сет став партією брейків. На двох опонентки оформили 8 таких геймів і також опинилися в ситуації тай-брейку. Проте, цього разу камбек українці не вдався.

Ястремська намагалася нав'язати конкуренцію у другому сеті. Українська тенісистка боролася до останнього. Зокрема, за рахунку 3:5 взяла подачу латиноамериканки та могла зрівняти рахунок на власній. Утім, Осоріо Серрано відразу ж відповіла брейком із реалізованим матчболом.

У рамках 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з грецькою тенісисткою Марією Саккарі. Натомість кривдниця Ястремської зустрінеться з переможницею протистояння Каролін Возняцкі з Данії та американки Даніель Роуз Коллінс. Ці поєдинки відбудуться 31 липня.