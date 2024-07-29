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Олимпийские игры: Костюк вышла в третий раунд тенниса, Ястремская зачехлила ракетку

Фото: Марта Костюк продолжила гонку по олимпийской медали (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала теннисных соревнований на Олимпиаде в Париже, а ее соотечественница Даяна Ястремская завершили выступления после второго круга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Олимпиада-2024, теннис, 2-й раунд, женщины

Бюрель – Костюк – 0:2 (6:7, 2:6)

Осорио Серрано – Ястремская – 2:0 (7:6, 6:4)

 

Костюк в двух сетах обыграла хозяйку кортов Клару Бюрель. В дебюте соперницы сосредоточились на собственных подачах, а с середины партии трижды обменялись брейками. В конце концов прогнозируемо пришлось играть тай-брейк.

В дополнительном гейме сначала повела французская теннисистка (3:1). Впрочем, украинка сумела перехватить инициативу и выдала сверхмощный отрезок. Костюк набрала 6 очков подряд и все же закрыла сет в свою пользу.

Во второй партии представительнице Украины было проще. На положительных эмоциях она оперативно получила стратегическое преимущество (2:0), которое довольно быстро превратила в сверхсолидный гандикап (5:1). Бюрель смогла взять еще один гейм, отыграв три матчбола. Однако Костюк хладнокровно завершила матч своей подачей.

А вот Ястремская не справилась с колумбийкой Камилой Осорио Серрано. Первый сет стал партией брейков. На двоих оппонентки оформили 8 таких геймов и также оказались в ситуации тай-брейка. Однако в этот раз камбек украинцы не удался.

Ястремская пыталась навязать конкуренцию во втором сете. Украинская теннисистка боролась до последнего. В частности, при счете 3:5 взяла подачу латиноамериканки и могла сравнять счет на собственной. Впрочем, Осорио Серрано сразу ответила брейком с реализованным матчболом.

В рамках 1/8 финала Костюк встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари. Обидчица же Ястремской встретится с победительницей противостояния Каролин Возняцки из Дании и американки Даниэль Роуз Коллинс. Эти поединки состоятся 31 июля.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.

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ТеннисМарта КостюкДаяна ЯстремскаяОлимпиада 2024