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Олімпійські ігри-2024: Україна впевнено пробилася у командний фінал із фехтування

Фото: Ольга Харлан завдала переможного уколу японкам (x.com/FIE_fencing)
Автор: Антон Федорців

Фехтувальна збірна України здобула перемогу над Японією у півфіналі Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/2 фіналу, жіночі команди

Україна – Японія – 45:32

 

Зустріч традиційно складалася з дев'яти дуелей. Зі старту кольори України захищали Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Посеред поєдинку замість другої вийшла резервістка Юлія Бакастова.

У дебюті зустрічі команди трималися поруч. Спершу в лідерах побували українки (15:11). Та потім японські фехтувальниці змогли перехопити ініціативу (20:17). Однак, далі до справи взялася Харлан. У п'ятій дуелі вона просто зім'яла опонентку (8:2).

Збірна Японії опинилася в нокдауні. Натомість Комащук і та ж Харлан у восьмій-дев'ятій дуелі вже не дали суперницям отямитися. Зрештою, збірна України здобула розгромну перемогу.

У фіналі змагань українські фехтувальниці зустрінуться зі збірною Республіки Корея. Азіатки в півфіналі здолали господарок змагань – Францію (45:36).

До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024Ольга Харлан