Олимпийские игры-2024: Украина уверенно пробилась в командный финал по фехтованию

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/2 финала, женские команды

Украина – Япония – 45:32

Встреча традиционно состояла из девяти дуэлей. Со старта цвета Украины защищали Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук. Посреди поединка вместо второй вышла резервистка Юлия Бакастова.

В дебюте встречи команды держались рядом. Сначала в лидерах побывали украинки (15:11). Но потом японские фехтовальщицы смогли перехватить инициативу (20:17). Однако дальше за дело взялась Харлан. В пятой дуэли она просто смяла оппонентку (8:2).

Сборная Японии оказалась в нокдауне. Комащук и та же Харлан в восьмой-девятой дуэли уже не дали соперницам прийти в себя. В конце концов, сборная Украины одержала разгромную победу.

В финале соревнований украинские фехтовальщицы встретятся со сборной Республики Корея. Азиатки в полуфинале одолели хозяек соревнований – Францию (45:36).