Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 7 серпня

Змагання 7 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Українські атлети Іван Банзерук і Людмила Оляновська в 08:30 вийдуть на старт естафети в марафонській ходьбі. Із 11-ї години веслувальниця Марія Повх на байдарці-одиночці змагатиметься за місце в півфіналі на дистанції 500 м, а в 13:00 Павло Алтухов стартуватиме в каное-одиночці на 1000 м.

Легкоатлети Владислав Лавський, Олег Дорощук і Андрій Проценко намагатимуться пройти крізь сито кваліфікації до фіналу змагань зі стрибків у висоту (11:05). Борчиня вільного стилю Оксана Лівач із 12:00 через втішні поєдинки зможе замахнутися на бронзову нагороду.

У греко-римській боротьбі з 1/8 фіналу стартують українці Парвіз Насібов (до 67 кг) і Жан Беленюк (до 87 кг). Суперником першого буде сербський борець Мате Немеш, а з другим зустрінеться китаєць Цянь Хайтао. Старт змагань запланували на 12:00. А в 23:51 Олександр Хижняк зійдеться з казахським боксером Нурбеком Оралбаєм за "золото" в напівважкій вазі.

Список медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх-2024

У середу головні баталії розгорнуться в легкій атлетиці, вітрильному спорті та бойових мистецтвах. Розпочнеться день з естафети в марафонській ходьбі, а завершуватиметься фіналами в двох вагових категоріях боксу. Окрім того, визначаться призери Олімпіади в тхеквондо, велоспорті та інших видах програми.

легка атлетика, марафонська ходьба, естафета, 08:30

вітрильний спорт, дінгі, жінки, 13:13

скелелазіння, швидкість, жінки, 13:54

вітрильний спорт, дінгі, чоловіки, 14:13

вітрильний спорт, багатокорпусні яхти, змішані команди, 15:43

гирьовий спорт, до 61 кг, чоловіки, 16:00

вітрильний спорт, дінгі, змішані команди, 16:43

скейтбордінг, парк, чоловіки, 18:30

легка атлетика, стрибки з жердиною, жінки, 19:15

велотрек, гонка переслідування, чоловічі команди, 19:33

велотрек, гонка переслідування, жіночі команди, 20:28

артистичне плавання, командна акробатична програма, 20:30

гирьовий спорт, до 49 кг, жінки, 20:30

легка атлетика, метання диска, жінки, 21:25

тхеквондо, до 49 кг, жінки, 22:19

легка атлетика, біг, 400 м, чоловіки, 22:20

тхеквондо, до 58 кг, чоловіки, 22:37

легка атлетика, біг із перешкодами, 3000 м, чоловіки, 22:43

бокс, до 63,5 кг, чоловіки, 23:34

бокс, до 80 кг, чоловіки, 23:51

Де дивитися Олімпійські ігри 7 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та інших командних видах. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.