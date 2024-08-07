Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 7 серпня

У дванадцятий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків планети розіграють два десятки комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Українські атлети Іван Банзерук і Людмила Оляновська в 08:30 вийдуть на старт естафети в марафонській ходьбі. Із 11-ї години веслувальниця Марія Повх на байдарці-одиночці змагатиметься за місце в півфіналі на дистанції 500 м, а в 13:00 Павло Алтухов стартуватиме в каное-одиночці на 1000 м.
Легкоатлети Владислав Лавський, Олег Дорощук і Андрій Проценко намагатимуться пройти крізь сито кваліфікації до фіналу змагань зі стрибків у висоту (11:05). Борчиня вільного стилю Оксана Лівач із 12:00 через втішні поєдинки зможе замахнутися на бронзову нагороду.
У греко-римській боротьбі з 1/8 фіналу стартують українці Парвіз Насібов (до 67 кг) і Жан Беленюк (до 87 кг). Суперником першого буде сербський борець Мате Немеш, а з другим зустрінеться китаєць Цянь Хайтао. Старт змагань запланували на 12:00. А в 23:51 Олександр Хижняк зійдеться з казахським боксером Нурбеком Оралбаєм за "золото" в напівважкій вазі.
У середу головні баталії розгорнуться в легкій атлетиці, вітрильному спорті та бойових мистецтвах. Розпочнеться день з естафети в марафонській ходьбі, а завершуватиметься фіналами в двох вагових категоріях боксу. Окрім того, визначаться призери Олімпіади в тхеквондо, велоспорті та інших видах програми.
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та інших командних видах. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.
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