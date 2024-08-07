Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 7 августа

Соревнования 7 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Украинские атлеты Иван Банзерук и Людмила Оляновская в 08:30 выйдут на старт эстафеты в марафонской ходьбе. С 11 часов гребчиха Мария Повх на байдарке-одиночке будет соревноваться за место в полуфинале на дистанции 500 м, а в 13:00 Павел Алтухов стартует в каноэ-одиночке на 1000 м.

Легкоатлеты Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко постараются пройти сквозь сито квалификации в финал соревнований по прыжкам в высоту (11:05). Борчмза свободного стиля Оксана Ливач с 12:00 через утешительные поединки сможет замахнуться на бронзовую награду.

В греко-римской борьбе с 1/8 финала стартуют украинцы Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг). Соперником первого будет сербский борец Мате Немеш, а со вторым встретится китаец Цянь Хайтао. Старт соревнований запланирован на 12:00. А в 23:51 Александр Хижняк сойдется с казахским боксером Нурбеком Оралбаем за "золото" в полутяжелом весе.

Список медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх-2024

В среду главные баталии развернутся в легкой атлетике, парусном спорте и боевых искусствах. Начнется день с эстафеты в марафонской ходьбе, а будет завершаться финалами в двух весовых категориях бокса. Кроме того, определятся призеры Олимпиады в тхэквондо, велоспорте и других видах программы.

легкая атлетика, марафонская ходьба, эстафета, 08:30

парусный спорт, динги, женщины, 13:13

скалолазание, скорость, женщины, 13:54

парусный спорт, динги, мужчины, 14:13

парусный спорт, многокорпусные яхты, смешанные команды, 15:43

гиревой спорт, до 61 кг, мужчины, 16:00

парусный спорт, динги, смешанные команды, 16:43

скейтбординг, парк, мужчины, 18:30

легкая атлетика, прыжки с шестом, женщины, 19:15

велотрек, гонка преследования, мужские команды, 19:33

велотрек, гонка преследования, женские команды, 20:28

артистическое плавание, командная акробатическая программа, 20:30

гиревой спорт, до 49 кг, женщины, 20:30

легкая атлетика, метание диска, женщины, 21:25

тхэквондо, до 49 кг, женщины, 22:19

легкая атлетика, бег, 400 м, мужчины, 22:20

тхэквондо, до 58 кг, мужчины, 22:37

легкая атлетика, бег с препятствиями, 3000 м, мужчины, 22:43

бокс, до 63,5 кг, мужчины, 23:34

бокс, до 80 кг, мужчины, 23:51

Где смотреть Олимпийские игры 7 августа

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 будет, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и других командных видах. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.