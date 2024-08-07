Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 7 августа

В двенадцатый соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков планеты разыграют два десятка комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Украинские атлеты Иван Банзерук и Людмила Оляновская в 08:30 выйдут на старт эстафеты в марафонской ходьбе. С 11 часов гребчиха Мария Повх на байдарке-одиночке будет соревноваться за место в полуфинале на дистанции 500 м, а в 13:00 Павел Алтухов стартует в каноэ-одиночке на 1000 м.
Легкоатлеты Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко постараются пройти сквозь сито квалификации в финал соревнований по прыжкам в высоту (11:05). Борчмза свободного стиля Оксана Ливач с 12:00 через утешительные поединки сможет замахнуться на бронзовую награду.
В греко-римской борьбе с 1/8 финала стартуют украинцы Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг). Соперником первого будет сербский борец Мате Немеш, а со вторым встретится китаец Цянь Хайтао. Старт соревнований запланирован на 12:00. А в 23:51 Александр Хижняк сойдется с казахским боксером Нурбеком Оралбаем за "золото" в полутяжелом весе.
В среду главные баталии развернутся в легкой атлетике, парусном спорте и боевых искусствах. Начнется день с эстафеты в марафонской ходьбе, а будет завершаться финалами в двух весовых категориях бокса. Кроме того, определятся призеры Олимпиады в тхэквондо, велоспорте и других видах программы.
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 будет, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и других командных видах. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.
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