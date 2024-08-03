Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 3 серпня

У восьмий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в понад двох десятках дисциплін. Українці змагатимуться за медалі в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Велосипедист Анатолій Будяк о 12:30 візьме участь у шосейних перегонах. Натомість четвірка фехтувальниць в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук і Юлії Бакастової з 14-ї години розпочне з 1/4 фіналу шлях до нагород у командній шпазі.
Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв у суботу позмагаються за індивідуальні нагороди у вільних вправах і на коні відповідно. Натомість ввечері Марина-Бех Романчук виступить у фіналі змагань з потрійного стрибка. Легкоатлетичний старт запланований на 21:20.
Насичена суботня програма Олімпіади розпочнеться зі стрільби з пістолета, а завершиться серфінгом. Найбільше нагород розіграють в академічному веслуванні. Відбудуться фінали в жіночих змаганнях у настільному тенісі та великому тенісі. На вечір запланували плавальні фінали.
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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