Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 3 августа

Соревнования 3 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Велосипедист Анатолий Будяк в 12:30 примет участие в шоссейной гонке. В свою очередь четверка фехтовальщиц в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой с 14 часов начнет с 1/4 финала путь к наградам в командной шпаге.

Гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев в субботу сразятся за индивидуальные награды в свободных упражнениях и на коне соответственно. Вечером Марина-Бех Романчук выступит в финале соревнований по тройному прыжку. Легкоатлетический старт намечен на 21:20.

Список медальных соревнований 3 августа на Олимпийских играх-2024

Насыщенная субботняя программа Олимпиады начнется со стрельбы из пистолета, а завершится серфингом. Больше всего наград разыграют в академической гребле. Состоятся финалы в женских соревнованиях в настольном теннисе и большом теннисе. Вечером запланировали плавательные финалы.

стрельба из пистолета, 25 м, женщины, 10:30

конный спорт, командный гран-при по выездке, 11:00

академическая гребля, одиночки, женщины, 11:18

академическая гребля, одиночки, мужчины, 11:30

академическая гребля, восьмерки, женщины, 11:50

шоссейный велоспорт, мужчины, 12:00

академическая гребля, восьмерки, мужчины, 12:10

теннис, женщины, 13:00

парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 13:13

парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 13:33

настольный теннис, женщины, 15:30

стрельба из лука, женщины, 15:46

спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины, 16:30

стендовая стрельба, мужчины, 16:30

теннис, женщины, 16:30

дзюдо, смешанные команды, 17:00

настольный теннис, парный разряд, женщины, 17:10

спортивная гимнастика, опорный скачок, женщины, 17:20

спортивная гимнастика, конь, мужчины, 18:16

толкание ядра, мужчины, 20:35

фехтование, сабля, женские команды, 21:00

тройной скачок, женщины, 21:20

плавание, баттерфляй, 100 м, мужчины, 21:30

атлетика, эстафета 4x400 м, смешанные команды, 21:55

плавание, комплексный стиль, 200м, женщины, 22:08

бег, 100 м, женщины, 22:20

плавание, свободный стиль, 800 м, женщины, 22:28

декатлон, 1500 м, мужчины, 22:45

плавание, комплексный стиль, эстафета 4x100 м, 22:58

серфинг, мужчины, 23:00

Где смотреть Олимпийские игры 3 августа

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.