Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 3 августа

В восьмой соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены со всех континентов будут претендовать на награды более чем в двух десятках дисциплин. Украинцы сразятся за медали в легкой атлетике, спортивной гимнастике, фехтовании и велоспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Велосипедист Анатолий Будяк в 12:30 примет участие в шоссейной гонке. В свою очередь четверка фехтовальщиц в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой с 14 часов начнет с 1/4 финала путь к наградам в командной шпаге.
Гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев в субботу сразятся за индивидуальные награды в свободных упражнениях и на коне соответственно. Вечером Марина-Бех Романчук выступит в финале соревнований по тройному прыжку. Легкоатлетический старт намечен на 21:20.
Насыщенная субботняя программа Олимпиады начнется со стрельбы из пистолета, а завершится серфингом. Больше всего наград разыграют в академической гребле. Состоятся финалы в женских соревнованиях в настольном теннисе и большом теннисе. Вечером запланировали плавательные финалы.
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.
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