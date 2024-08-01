Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 1 серпня

У шостий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в майже двох десятках дисциплін. Найбільше медалей розіграють в академічному веслуванні та плаванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Новий олімпійський день розпочнеться зі змагань легкоатлетів. Чоловіки та жінки позмагаються за медалі в спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Кольори України захищатимуть Ігор Главан, Людмила Оляновська, Марія Сахарук і Олена Собчук.
Стрілець Сергій Куліш повправляється з гвинтівкою. Вісімка чоловіків змагатиметься в стрільбі з трьох позицій на відстані 50 м від мішеней. Українець тріумфував у цій дисципліні на ЧС-2022. Старт фіналу запланували на 10:30 за київським часом.
Більшість фіналів четверга пов'язані з водою. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще два – у вітрильному спорті, а три медалі знайдуть володарів у веслувальному слаломі серед чоловіків. У плаванні ж визначать чотирьох чемпіонів.
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.
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