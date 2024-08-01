Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 1 августа

В шестой соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены со всех континентов будут претендовать на награды почти в двух десятках дисциплин. Больше всего медалей разыграют в академической гребле и плавании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Новый олимпийский день начнется с соревнований легкоатлетов. Мужчины и женщины сразятся за медали в спортивной ходьбе на 20 километров. Цвета Украины будут защищать Игорь Главан, Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Елена Собчук.
Стрелец Сергей Кулиш поупражняется с винтовкой. Восьмерка мужчин будет соревноваться в стрельбе с трех позиций в 50 м от мишеней. Украинец триумфовал в этой дисциплине на ЧМ-2022. Старт финала запланирован на 10:30 по киевскому времени.
Большинство финалов четверга связано с водой. Четыре комплекта наград разыграют в академической гребле, еще две – в парусном спорте, а три медали найдут обладателей в гребном слаломе среди мужчин. В плавании же определят четырех чемпионов.
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 31 июля на Олимпийских играх-2024.
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