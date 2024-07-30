Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 30 липня

Медальний заспів Ольги Харлан спробують підтримати партнерки по збірній команді України з фехтування. Джоан Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва, Олена Кривицька та Влада Харькова о 14:30 розпочнуть командний турнір у шпазі. Перша стадія – 1/4 фіналу.

Настала перша вирішальна пора для футболістів. Збірна України протистоянням із Аргентиною завершить груповий етап турніру. Підопічним Руслана Ротаня потрібно перемагати, щоб гарантовано вийти в чвертьфінал. Нічия лише за певних обставин виведе "синьо-жовтих" у плей-офф, а поразка – відправить додому.

Змагання 30 липня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

У вівторок українські спортсмени передусім гратимуть матчі попередніх стадій або проходитимуть кваліфікацію до фіналів змагань. Наприклад, настільна тенісистка Маргарита Песоцька та бадмінтоністка Поліна Бугрова спробують здобути перемоги в 1/16 фіналу та на груповому етапі відповідно. Плавець Денис Кесіль з 12:00 намагатиметься потрапити у фінал 200-метрівки батерфляєм.

О 14:30 продовжаться змагання з великого тенісу. Марта Костюк і Еліна Світоліна позмагаються за путівки в чвертьфінал із гречанкою Марією Саккарі та чеською тенісисткою Барборою Крейчіковою відповідно.

Згодом у дуеті з Даяною Ястремською Костюк продовжить виступи в парному розряді. Там до них приєднаються сестри Людмила і Надія Кіченок.

Сьоч – Песоцька, 11:00

Саккарі – Костюк, 14:30

Світоліна – Крейчікова, 16:00

Се/Цао – Костюк/Ястремська, 17:30

Україна – Аргентина, 18:00

Хижняк – Акілов, 21:32

Список медальних змагань 30 липня на Олімпіаді-2024

тріатлон, чоловіки, 09:00

стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, змішані команди, 10:30

настільний теніс, мікст, 15:30

стрільба, трап, чоловіки, 16:30

дзюдо, до 81 кг, чоловіки, 17:00

дзюдо, до 63 кг, жінки, 17:00

спортивна гімнастика, жіночі команди, 19:15

фехтування, шабля, жіночі команди, 20:30

регбі-7, жінки, 20:45

плавання, 100 м на спині, жінки, 21:56

плавання, вільний стиль, 800 м, чоловіки, 21:56

плавання, естафета 4x200 м, чоловіки, 23:01

Де дивитися олімпійські змагання 30 липня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на футболі, баскетболі та тенісі.

Натомість решту змагань в повному обсязі транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.