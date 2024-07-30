Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 30 липня

У четвертий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з різних куточків планети змагатимуться в різноманітних видах програми. Найцікавіші баталії розгорнуться в тенісі, бойових мистецтвах, фехтуванні та плаванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Медальний заспів Ольги Харлан спробують підтримати партнерки по збірній команді України з фехтування. Джоан Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва, Олена Кривицька та Влада Харькова о 14:30 розпочнуть командний турнір у шпазі. Перша стадія – 1/4 фіналу.
Настала перша вирішальна пора для футболістів. Збірна України протистоянням із Аргентиною завершить груповий етап турніру. Підопічним Руслана Ротаня потрібно перемагати, щоб гарантовано вийти в чвертьфінал. Нічия лише за певних обставин виведе "синьо-жовтих" у плей-офф, а поразка – відправить додому.
У вівторок українські спортсмени передусім гратимуть матчі попередніх стадій або проходитимуть кваліфікацію до фіналів змагань. Наприклад, настільна тенісистка Маргарита Песоцька та бадмінтоністка Поліна Бугрова спробують здобути перемоги в 1/16 фіналу та на груповому етапі відповідно. Плавець Денис Кесіль з 12:00 намагатиметься потрапити у фінал 200-метрівки батерфляєм.
О 14:30 продовжаться змагання з великого тенісу. Марта Костюк і Еліна Світоліна позмагаються за путівки в чвертьфінал із гречанкою Марією Саккарі та чеською тенісисткою Барборою Крейчіковою відповідно.
Згодом у дуеті з Даяною Ястремською Костюк продовжить виступи в парному розряді. Там до них приєднаються сестри Людмила і Надія Кіченок.
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на футболі, баскетболі та тенісі.
Натомість решту змагань в повному обсязі транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.
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