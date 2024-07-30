Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 30 июля

В четвертый соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены из разных уголков планеты будут соревноваться в различных видах программы. Самые интересные баталии развернутся в теннисе, боевых искусствах, фехтовании и плавании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Медальный запев Ольги Харлан попытаются поддержать партнеры по сборной команде Украины по фехтованию. Джоан Фейби Бежура, Дарья Варфоломеева, Елена Кривицкая и Влада Харькова в 14.30 начнут командный турнир в шпаге. Первая стадия – 1/4 финала.
Наступила первая решающая пора для футболистов. Сборная Украины противостоянием с Аргентиной завершит групповой этап турнира. Подопечным Руслана Ротаня нужно побеждать, чтобы гарантированно выйти в четвертьфинал. Ничья только при определенных обстоятельствах выведет "сине-желтых" в плей-офф, а поражение отправит домой.
Во вторник украинские спортсмены, прежде всего, сыграют матчи предварительных стадий либо будут проходить квалификацию в финалы соревнований. К примеру, настольная теннисистка Маргарита Песоцкая и бадминтонистка Полина Бугрова попытаются одержать победы в 1/16 финала и на групповом этапе соответственно. Пловец Денис Кесиль с 12:00 попытается попасть в финал 200-метровки баттерфляем.
В 14:30 продолжатся соревнования по большому теннису. Марта Костюк и Элина Свитолина поборются за путевки в четвертьфинал с гречанкой Марией Саккари и чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой соответственно.
Затем в дуэте с Даяной Ястремской Костюк продолжит выступления в парном разряде. Там к ним присоединятся сестры Людмила и Надежда Киченок.
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе.
А остальные соревнования в полном объеме будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.
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