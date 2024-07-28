Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 28 липня

У другий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків планети змагатимуться в різноманітних дисциплінах. Найцікавіші баталії розгорнуться в тенісі, дзюдо, плаванні та фехтуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Українські тенісистки спробують розпочати турнір у неділю після зірваних через дощ суботніх поєдинків. Найтитулованіша з них – Еліна Світоліна – зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою. Натомість змінилася суперниця в Марти Костюк. Тепер вона зустрінеться з новозеландкою Лулу Сан.
Розпочне змагальний день для збірної України гімнастка Анна Лащевська. Вона з 10:30 виступатиме в кваліфікації змагань. Натомість дзюдоїст Богдан Ядов об 11:00 розпочне шлях до медалей у ваговій категорії до 66 кг зі стадії 1/16 фіналу. О 12:15 стрілець Сергій Куліш розпочне кваліфікацію у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м).
Змагання в одиночних розрядах у настільному тенісі та бадмінтоні розпочнуть Маргарита Песоцька (1/32 фіналу) та Поліна Бугрова (груповий етап) відповідно. Плавець Олександр Желтяков виступить у кваліфікації в стометрівці на спині. Веслувальники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов спробують відібратися у фінал парної двійки легкої ваги.
Лучанка Яна Беломоіна змагатиметься в маунтенбайку з 15:10. Медалі там розіграють у крос-кантрі. Нарешті веслувальниця Вікторія Ус о 16:30 розпочне півфінал одиночних змагань у веслувальному слаломі (байдарка-одиночка).
Список змагань 28 липня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024:
Список медальних змагань 28 липня на Олімпіаді-2024:
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже сутички в дзюдо, веслування і теніс на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. Натомість решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 28 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіади-2024.
Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.
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