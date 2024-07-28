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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 28 липня

Фото: У неділю розіграють 13 комплектів нагород (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У другий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків планети змагатимуться в різноманітних дисциплінах. Найцікавіші баталії розгорнуться в тенісі, дзюдо, плаванні та фехтуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Українські тенісистки спробують розпочати турнір у неділю після зірваних через дощ суботніх поєдинків. Найтитулованіша з них – Еліна Світоліна – зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою. Натомість змінилася суперниця в Марти Костюк. Тепер вона зустрінеться з новозеландкою Лулу Сан.

Розпочне змагальний день для збірної України гімнастка Анна Лащевська. Вона з 10:30 виступатиме в кваліфікації змагань. Натомість дзюдоїст Богдан Ядов об 11:00 розпочне шлях до медалей у ваговій категорії до 66 кг зі стадії 1/16 фіналу. О 12:15 стрілець Сергій Куліш розпочне кваліфікацію у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м).

Змагання в одиночних розрядах у настільному тенісі та бадмінтоні розпочнуть Маргарита Песоцька (1/32 фіналу) та Поліна Бугрова (груповий етап) відповідно. Плавець Олександр Желтяков виступить у кваліфікації в стометрівці на спині. Веслувальники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов спробують відібратися у фінал парної двійки легкої ваги.

Лучанка Яна Беломоіна змагатиметься в маунтенбайку з 15:10. Медалі там розіграють у крос-кантрі. Нарешті веслувальниця Вікторія Ус о 16:30 розпочне півфінал одиночних змагань у веслувальному слаломі (байдарка-одиночка).

Список змагань 28 липня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024:

  • Учідзіма – Світоліна, 14:30
  • Яна Беломоіна (жіночий крос-кантрі), 15:10
  • Сан – Костюк, 16:00
  • Вікторія Ус (байдарка-одиночка), 16:30
  • Калініна – Рус, 17:30
  • Пігоссі – Ястремська, 19:00

Список медальних змагань 28 липня на Олімпіаді-2024:

  • стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, чоловіки, 10:30
  • стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, жінки, 13:00
  • маунтенбайк, крос-кантрі, жінки, 15:10
  • дзюдо, до 66 кг, чоловіки, 17:00
  • дзюдо, до 52 кг, жінки, 17:00
  • скейтбординг, стріт, жінки, 18:00
  • стрільба з лука, жіночі команди, 18:11
  • веслувальний слалом, байдарка-одиночка, жінки, 18:45
  • плавання, комплексний стиль, 400 м, чоловіки, 21:30
  • плавання, батерфляй, 100 м, жінки, 21:40
  • плавання, брас, 100 м, чоловіки, 22:44
  • фехтування, рапіра, жінки, 22:45
  • фехтування, шабля, чоловіки, 23:15

 

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже сутички в дзюдо, веслування і теніс на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. Натомість решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

 

Список усіх змагань 28 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіади-2024.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

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Олімпіада 2024