Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 28 июля

Во второй соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков планеты будут соревноваться в различных дисциплинах. Самые интересные баталии развернутся в теннисе, дзюдо, плавании и фехтовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Украинские теннисистки попытаются начать турнир в воскресенье после сорванных из-за дождя субботних поединков. Самая титулованная из них – Элина Свитолина – встретится с японкой Моюкой Учидзимой. Зато изменилась соперница у Марты Костюк. Теперь она встретится с новозеландкой Лулу Сан.
Откроет соревновательный день для сборной Украины гимнастка Анна Лащевская. Она с 10:30 будет выступать в квалификации соревнований. В свою очередь дзюдоист Богдан Ядов в 11:00 начнет путь к медалям в весовой категории до 66 кг со стадии 1/16 финала. В 12:15 стрелок Сергей Кулиш начнет квалификацию в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 м).
Соревнования в одиночных разрядах в настольном теннисе и бадминтоне начнут Маргарита Песоцкая (1/32 финала) и Полина Бугрова (групповой этап) соответственно. Пловец Александр Желтяков выступит в квалификации в стометровке на спине. Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев попытаются отобраться в финал парной двойки легкого веса.
Лучанка Яна Беломоина будет соревноваться в маунтинбайке с 15:10. Медали там разыграют в кросс-кантри. Наконец гребчиха Виктория Ус в 16:30 начнет полуфинал одиночных соревнований в гребном слаломе (каяк-одиночка).
Список соревнований 28 июля с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024:
Список медальных соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024:
Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет стычки в дзюдо, греблю и теннис на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В свою очередь остальные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиады-2024.
Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.
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