Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 28 июля

Украинские теннисистки попытаются начать турнир в воскресенье после сорванных из-за дождя субботних поединков. Самая титулованная из них – Элина Свитолина – встретится с японкой Моюкой Учидзимой. Зато изменилась соперница у Марты Костюк. Теперь она встретится с новозеландкой Лулу Сан.

Откроет соревновательный день для сборной Украины гимнастка Анна Лащевская. Она с 10:30 будет выступать в квалификации соревнований. В свою очередь дзюдоист Богдан Ядов в 11:00 начнет путь к медалям в весовой категории до 66 кг со стадии 1/16 финала. В 12:15 стрелок Сергей Кулиш начнет квалификацию в пулевой стрельбе из пневматической винтовки (10 м).

Соревнования в одиночных разрядах в настольном теннисе и бадминтоне начнут Маргарита Песоцкая (1/32 финала) и Полина Бугрова (групповой этап) соответственно. Пловец Александр Желтяков выступит в квалификации в стометровке на спине. Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев попытаются отобраться в финал парной двойки легкого веса.

Лучанка Яна Беломоина будет соревноваться в маунтинбайке с 15:10. Медали там разыграют в кросс-кантри. Наконец гребчиха Виктория Ус в 16:30 начнет полуфинал одиночных соревнований в гребном слаломе (каяк-одиночка).

Список соревнований 28 июля с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024:

Учидзима – Свитолина, 14:30

Яна Беломоина (женский кросс-кантри), 15:10

Сан – Костюк, 16:00

Виктория Ус (байдарка-одиночка), 16:30

Калинина – Рус, 17:30

Пигосси – Ястремская, 19:00

Список медальных соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024:

стрельба из пневматического пистолета, 10 м, мужчины, 10:30

стрельба из пневматического пистолета, 10 м, женщины, 13:00

маунтинбайк, кросс-кантри, женщины, 15:10

дзюдо, до 66 кг, мужчины, 17:00

дзюдо, до 52 кг, женщины, 17:00

скейтбординг, стрит, женщины, 18:00

стрельба из лука, женские команды, 18:11

гребной слалом, каяк-одиночка, женщины, 18:45

плавание, комплексный стиль, 400 м, мужчины, 21:30

плавание, баттерфляй, 100 м, женщины, 21:40

плавание, брасс, 100 м, мужчины, 22:44

фехтование, рапира, женщины, 22:45

фехтование, сабля, мужчины, 23:15

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет стычки в дзюдо, греблю и теннис на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В свою очередь остальные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 28 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.