Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 30 липня та медальний залік

Оргкомітет вимушено переніс чоловічий тріатлон на 31 липня. Причиною стало погіршення стану води в Сені після дощових вихідних. Очищення водної артерії Парижа для змагань було одним із пріоритетів місцевої влади.

Збірна Сербії завоювала золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета. Дует Зорани Аруновіч і Даміра Мікєца здолав у фіналі турецьких стрільців. Для балканської країни "золото" стало прем'єрним цьогоріч.

Китайські настільні тенісисти перемогли в міксті. Ван Чуцінь і Сунь Їнша у шести геймах фінального поєдинку переграли дует із КНДР (4:2). Бронзові медалі дісталися представникам Республіки Корея.

Нова Зеландія переграла канадок у фіналі жіночого турніру з регбі-7. Океанійки здобули вольову перемогу, поступаючись після першої половини (7:12). Новозеландські регбістки вдруге поспіль тріумфували на Олімпійських іграх.

Італійська збірна з фехтування виграла командний турнір у шпазі. Золоті медалі завоювали Альберта Сантуччіо, Джулія Ріцці, Роззелла Ф'ямінго та Мара Наваррія. Українки фінішували на 6-й позиції.

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Японія продовжила лідирувати в медальному заліку Олімпіади-2024. Тамтешні спортсмени завоювали 13 нагород, зокрема і сім золотих. Зовсім поруч розташувалися збірні Китаю та Австралії, що вже записали до свого активу по 6 золотих медалей.