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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 30 липня та медальний залік

Фото: Новозеландські регбістки стали олімпійськими чемпіонками (x.com/SVNSSeries)
Автор: Антон Федорців

Четвертий змагальний день літньої Олімпіади в столиці Франції добіг кінця.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Оргкомітет вимушено переніс чоловічий тріатлон на 31 липня. Причиною стало погіршення стану води в Сені після дощових вихідних. Очищення водної артерії Парижа для змагань було одним із пріоритетів місцевої влади.

Збірна Сербії завоювала золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета. Дует Зорани Аруновіч і Даміра Мікєца здолав у фіналі турецьких стрільців. Для балканської країни "золото" стало прем'єрним цьогоріч.

Китайські настільні тенісисти перемогли в міксті. Ван Чуцінь і Сунь Їнша у шести геймах фінального поєдинку переграли дует із КНДР (4:2). Бронзові медалі дісталися представникам Республіки Корея.

Нова Зеландія переграла канадок у фіналі жіночого турніру з регбі-7. Океанійки здобули вольову перемогу, поступаючись після першої половини (7:12). Новозеландські регбістки вдруге поспіль тріумфували на Олімпійських іграх.

Італійська збірна з фехтування виграла командний турнір у шпазі. Золоті медалі завоювали Альберта Сантуччіо, Джулія Ріцці, Роззелла Ф'ямінго та Мара Наваррія. Українки фінішували на 6-й позиції.

Інші фінали одним рядком

  • британець Нейтан Гейлз із олімпійським рекордом виграв змагання стрільців у трапі

  • словенська дзюдоїстка Андрея Лешкі тріумфувала у ваговій категорії до 63 кг

  • Таканорі Нагасе з Японії виборов "золото" в турнірі дзюдоїстів (до 81 кг)

  • збірна США виграла жіночі командні змагання зі спортивної гімнастики

  • австралійка Кейлі Маккіоун із оновленням рекорду тріумфувала на 100-метрівці на спині

  • ірландський плавець Деніел Віффен із олімпійським рекордом виграв заплив на 800 м вільним стилем

  • Велика Британія здобула золоті медалі в естафеті 4x200 м у плаванні

 

 

Японія продовжила лідирувати в медальному заліку Олімпіади-2024. Тамтешні спортсмени завоювали 13 нагород, зокрема і сім золотих. Зовсім поруч розташувалися збірні Китаю та Австралії, що вже записали до свого активу по 6 золотих медалей.

До слова, українка Світоліна програла чешці Крейчіковій у третьому раунді Олімпіади.

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Олімпіада 2024