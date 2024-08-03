Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 3 серпня та медальний залік

Корейська спортсменка Ян Джин виграла золоту медаль в стрільбі з пістолета. Стрільчиня набрала 37 балів із відстані 25 м. Переможниця за додатковими показниками обійшла француженку Каміль Єджеєвські.

Карлос Едріель Юло з Філіппін здобув "золото" в спортивній гімнастиці. Він тріумфував у вільних вправах, отримавши 15.000 балів. Українець Ілля Ковтун вдруге на цих Іграх опинився на 4-й сходинці за підсумками змагань.

Невтомна американка Сімона Байлз завоювала вже третью золоту нагороду в Парижі та сьому найвищого ґатунку на Олімпійських іграх загалом. Цього разу вона перемогла в опорному стрибку. У ролі переможеної – знову Ребека Андраде з Бразилії.

Четвірка фехтувальниць оформила прем'єрне для України "золото" Олімпіади-2024. Шпажистки Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук і Олена Кравацька здолали Республіку Корея у драматичному фіналі. Для Харлан медаль стала шостою в кар'єрі.

Інші фінали одним рядком

збірна Німеччини виграла командний гран-прі з виїздки в кінному спорті

нідерландка Каролін Флорейн тріумфувала в одиночному академічному веслуванні

Румунія перемогла в змаганнях вісімок в академічному веслуванні

бельгійський велосипедист Ремко Евенпул виграв шосейну гонку

веслувальна збірна Великої Британії здобула "золото" в запливі вісімок

німець Олівер Цайдлер переміг в одиночному академічному веслуванні

Марта Маджетті з Італії тріумфувала в жіночому віндсерфінгу

ізраїльський яхтсмен Том Ревені виграв чоловічі змагання у віндсерфінгу

китаянка Чень Мен завоювала золоту медаль у настільному тенісі

Лім Сехьон із Республіки Корея перемогла в стрільбі з лука

бадмінтоністки Чень Цинчень і Цзя Іфань принесли Китаю "золото" в парному розряді

американський стрілець Вінсент Генкок тріумфував у стендовій стрільбі

збірна Франції з дзюдо виграла змагання змішаних команд

ірландець Ріс Маккленаган переміг у вправах на коні в спортивній гімнастиці

Раян Краузер зі США здобув золоту нагороду в штовханні ядра серед чоловіків

угорський плавець Кріштоф Мілак виграв заплив на 100 м батерфляєм

Нідерланди тріумфували в змішаній естафеті з бігу 4x100 м

канадка Саммер Макінтош перемогла на 200-метрівці комплексним стилем плавання

бігунка Жульєн Альфред на стометрівці завоювала перше "золото" в історії Сент-Люсії

американська плавчиня Кейті Ледекі виграла заплив на 800 м вільним стилем

Теа Лафонд перемогою у потрійному стрибку принесла Домініці дебютну золоту нагороду

збірна США виграла змішану естафету 4x100 м у комплексному плаванні

норвежець Маркус Рот переміг в олімпійському декатлоні

Китай втримався на першій позиції у загальному заліку команд. Тамтешні атлети завоювали 37 нагород загалом, зокрема 16 золотих. На другу позицію злетіла збірна США. Американці здобули аж 61 медаль, але золотих серед них "лише" 14. Господарка змагань – Франція – на третьому місці (12 золотих нагород).