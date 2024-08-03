Олимпийские игры-2024: итоги дня 3 августа и медальный зачет

Корейская спортсменка Ян Джин выиграла золотую медаль в стрельбе из пистолета. Стрелок набрала 37 баллов с расстояния 25 м. Победительница по дополнительным показателям обошла француженку Камиль Еджеевски.

Карлос Эдриэль Юло из Филиппин оформил "золото" в спортивной гимнастике. Он триумфовал в вольных упражнениях, получив 15.000 баллов. Украинец Илья Ковтун второй раз на этих Играх оказался на 4-й строчке по итогам соревнований.

Неутомимая американка Симона Байлз завоевала уже третью золотую награду в Париже и седьмую наивысшего качества на Олимпийских играх в целом. В этот раз она победила в опорном прыжке. В роли проигравшей – снова Ребека Андраде из Бразилии.

Четверка фехтовальщиц оформила премьерное для Украины "золото" Олимпиады-2024. Шпажистки Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая одолели Республику Корея в драматическом финале. Для Харлан медаль стала шестой в карьере.

Другие финалы одной строчкой

сборная Германии выиграла командный гран-при по выездке в конном спорте

нидерландка Каролин Флорейн триумфовала в одиночной академической гребле

Румыния победила в соревнованиях восьмерок в академической гребле

бельгийский велосипедист Ремко Эвенпул выиграл шоссейную гонку

сборная Великобритании по гребле завоевала "золото" в заплыве восьмерок

немец Оливер Цайдлер победил в одиночной академической гребле

Марта Маджетти из Италии триумфовала в женском виндсерфинге

израильский яхтсмен Том Ревени выиграл мужские соревнования в виндсерфинге

китаянка Чэнь Мэн завоевала золотую медаль в настольном теннисе

Лим Сехен из Республики Корея победила в стрельбе из лука

бадминтонистки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань принесли Китаю "золото" в парном разряде

американский стрелок Винсент Хэнкок триумфовал в стендовой стрельбе

сборная Франции по дзюдо выиграла соревнование смешанных команд

ирландец Рис Маккленаган победил в упражнениях на коне в спортивной гимнастике

Райан Краузер из США получил золотую награду в толкании ядра среди мужчин

венгерский пловец Криштоф Милак выиграл заплыв на 100 м баттерфляем

Нидерланды триумфовали в смешанной эстафете в беге 4x100 м

канадка Саммер Макинтош победила на 200-метровке комплексным стилем плавания

бегунья Жюльен Альфред на стометровке завоевала первое "золото" в истории Сент-Люсии

американская пловчина Кэти Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем

Теа Лафонд победой в тройном прыжке принесла Доминике дебютную золотую награду

сборная США выиграла смешанную эстафету 4x100 м в комплексном плавании

норвежец Маркус Рот победил в олимпийском декатлоне

Китай удержался на первой позиции в общем зачете команд. Тамошние атлеты в общей сложности завоевали 37 наград, в том числе 16 золотых. На вторую позицию взлетела сборная США. Американцы получили 61 медаль, но золотых среди них "лишь" 14. Хозяйка соревнований – Франция – на третьем месте (12 золотых наград).