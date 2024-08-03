RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпийские игры-2024: итоги дня 3 августа и медальный зачет

Фото: Украинские саблистки – олимпийские чемпионки Парижа (x.com/FIE_fencing)
Автор: Антон Федорцив

Восьмой соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу. Украина пополнила коллекцию наград "золотом" в фехтовании.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Корейская спортсменка Ян Джин выиграла золотую медаль в стрельбе из пистолета. Стрелок набрала 37 баллов с расстояния 25 м. Победительница по дополнительным показателям обошла француженку Камиль Еджеевски.

Карлос Эдриэль Юло из Филиппин оформил "золото" в спортивной гимнастике. Он триумфовал в вольных упражнениях, получив 15.000 баллов. Украинец Илья Ковтун второй раз на этих Играх оказался на 4-й строчке по итогам соревнований.

Неутомимая американка Симона Байлз завоевала уже третью золотую награду в Париже и седьмую наивысшего качества на Олимпийских играх в целом. В этот раз она победила в опорном прыжке. В роли проигравшей – снова Ребека Андраде из Бразилии.

Четверка фехтовальщиц оформила премьерное для Украины "золото" Олимпиады-2024. Шпажистки Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая одолели Республику Корея в драматическом финале. Для Харлан медаль стала шестой в карьере.

Другие финалы одной строчкой

  • сборная Германии выиграла командный гран-при по выездке в конном спорте

  • нидерландка Каролин Флорейн триумфовала в одиночной академической гребле

  • Румыния победила в соревнованиях восьмерок в академической гребле

  • бельгийский велосипедист Ремко Эвенпул выиграл шоссейную гонку

  • сборная Великобритании по гребле завоевала "золото" в заплыве восьмерок

  • немец Оливер Цайдлер победил в одиночной академической гребле

  • Марта Маджетти из Италии триумфовала в женском виндсерфинге

  • израильский яхтсмен Том Ревени выиграл мужские соревнования в виндсерфинге

  • китаянка Чэнь Мэн завоевала золотую медаль в настольном теннисе

  • Лим Сехен из Республики Корея победила в стрельбе из лука

  • бадминтонистки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань принесли Китаю "золото" в парном разряде

  • американский стрелок Винсент Хэнкок триумфовал в стендовой стрельбе

  • сборная Франции по дзюдо выиграла соревнование смешанных команд

  • ирландец Рис Маккленаган победил в упражнениях на коне в спортивной гимнастике

  • Райан Краузер из США получил золотую награду в толкании ядра среди мужчин

  • венгерский пловец Криштоф Милак выиграл заплыв на 100 м баттерфляем

  • Нидерланды триумфовали в смешанной эстафете в беге 4x100 м

  • канадка Саммер Макинтош победила на 200-метровке комплексным стилем плавания

  • бегунья Жюльен Альфред на стометровке завоевала первое "золото" в истории Сент-Люсии

  • американская пловчина Кэти Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем

  • Теа Лафонд победой в тройном прыжке принесла Доминике дебютную золотую награду

  • сборная США выиграла смешанную эстафету 4x100 м в комплексном плавании

  • норвежец Маркус Рот победил в олимпийском декатлоне

 

 

Китай удержался на первой позиции в общем зачете команд. Тамошние атлеты в общей сложности завоевали 37 наград, в том числе 16 золотых. На вторую позицию взлетела сборная США. Американцы получили 61 медаль, но золотых среди них "лишь" 14. Хозяйка соревнований – Франция – на третьем месте (12 золотых наград).

К слову, украинец Романчук снялся с соревнований по плаванию из-за проблем со здоровьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024