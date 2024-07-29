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Олімпійські ігри-2024: Бан із повторенням рекорду принесла "золото" Республіці Корея

Фото: Бан Хйо Дзін стала олімпійською чемпіонкою у 16 років (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Корейська стрільчиня Бан Хйо Дзін перемогла в індивідуальних змагання із пневматичною гвинтівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

16-річна корейська атлетка у фіналі здолала олімпійську чемпіонку в міксті Хуан Юйтін. Китаянка набрала однакову кількість балів із переможницею змагань – по 251,8 бала.

Бан і Хуан значно випередили решту суперниць. Наприклад, швейцарка Гонья записала в актив лише 230,3 балів. Утім, навіть такого результату вистачило для завоювання бронзової нагороди.

Статистами у фіналі виступили американка Маддалена, французька стрільчиня Мюллер, казахська спортсменка Лє, індійка Раміта та норвежка Дуестад. Українки в цій дисципліні не виступали.

Олімпіада-2024, стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 м, жінки:

  1. Бан Хйо Дзін (Республіка Корея) – 251,8 бала
  2. Хуан Юйтін (Китай) – 251,8
  3. Одрі Гонья (Швейцарія) – 230,3

 

Результат Бан дозволив повторити олімпійський рекорд китаянки Ян Цянь. Вона набрала ті ж 251,8 бала на Олімпіаді в Токіо. Світовий рекорд торік встановила інша представниця КНР – Хань Цзяюй (254,0 бали).

До слова, раніше підбили підсумки змагань 28 липня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024