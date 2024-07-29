Олимпийские игры-2024: Бан с повторением рекорда принесла "золото" Республике Корея

Корейская спортсменка Бан Хье Дзин победила в индивидуальных соревнованиях с пневматической винтовкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
16-летняя корейская атлетка в финале одолела олимпийскую чемпионку в миксте Хуан Юйтин. Китаянка набрала одинаковое количество баллов с победительницей соревнований – по 251,8 балла.
Бан и Хуан значительно опередили остальных соперниц. К примеру, швейцарка Гонья записала в актив всего 230,3 балла. Однако даже такого результата хватило для завоевания бронзовой награды.
Статистами в финале выступили американка Маддалена, французская стрельба Мюллер, казахская спортсменка Ле, индианка Рамита и норвежка Дуэстад. Украинки в этой дисциплине не выступали.
Олимпиада-2024, стрельба из пневматической винтовки, 10 м, женщины:
Результат Бан позволил повторить олимпийский рекорд китаянки Ян Цянь. Она набрала те же 251,8 балла на Олимпиаде в Токио. Мировой рекорд в прошлом году установила другая представительница КНР – Хань Цзяюй (254,0 балла).
К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.
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