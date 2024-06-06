UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпійська збірна України розтрощила молодіжку Італії на Тулонському турнірі

Фото: Данило Сікан і Руслан Ротань задоволені результатом (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-23 з великим рахунком здолала молодіжну збірну Італії в другому турі Турніру Моріса Ревелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Турнір Моріса Ревелло, група B, 2-й тур

Україна U-23 – Італія U-21 – 4:0

Голи: Хлань, 31, Мартинюк, 53, Сікан, 64, Волошин, 71

 

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у середині першої половини. Справжній гол-красень оформив Хлань. Вінгер отримав м'яч на лівому фланзі, ввійшов у штрафний, хитнув оборонця і в падінні розкішно поклав у дальню дев'ятку.

Зі стартом другого тайму підопічні Руслана Ротаня додали та доволі швидко довели рахунок до розгромного. Позмагатися з Хланем за красою забитого м'яча вирішив Мартинюк. Він наважився на удар метрів із 30-ти та поцілив у верхній кут воріт.

Згодом італійців добили Сікан і Волошин. Нападник донецького "Шахтаря" вчасно опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку воріт. Натомість вінгер київського "Динамо" забив першим дотиком після хорошої передачі Ярмолюка – 4:0 у підсумку.

З двома перемогами в активі збірна України U-23 очолила групу B. Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна 23-річних Панами. Матч запланований на 8 червня.

До слова, раніше збірна України звела внічию з Німеччиною спаринг перед Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниЗбірна Італії