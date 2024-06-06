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Олимпийская сборная Украины разбила молодежку Италии на Тулонском турнире

Фото: Даниил Сикан и Руслан Ротань удовлетворены результатом (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-23 с крупным счетом одолела молодежную сборную Италии во втором туре Турнира Мориса Ревелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Турнир Мориса Ревелло, группа B, 2-й тур

Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0

Голы: Хлань, 31, Мартынюк, 53, Сикан, 64, Волошин, 71

 

"Сине-желтые" открыли счет в середине первой половины. Настоящий гол-красавец оформил Хлань. Вингер получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную, качнул защитника и в падении роскошно eложил в дальнюю девятку.

Со стартом второго тайма подопечные Руслана Ротаня добавили и быстро довели счет до разгромного. Сразиться с Хланем по красоте забитого мяча решил Мартынюк. Он решился на удар метров с 30-ти и попал в верхний угол ворот.

Позже итальянцев добили Сикан и Волошин. Нападающий донецкого "Шахтера" вовремя оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот. В свою очередь вингер киевского "Динамо" забил первым касанием после хорошей передачи Ярмолюка – 4:0 в итоге.

С двумя победами в активе сборная Украины U-23 возглавила группу B. Следующим соперником "сине-желтых" станет сборная 23-летних Панамы. Матч запланирован на 8 июня.

К слову, ранее сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.

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