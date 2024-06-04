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Олімпійська збірна України розгромила Індонезію U-20 на старті Тулонського турніру

Фото: "Синьо-жовті" вдало розпочали турнір (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-23 впевнено переграла молодіжну збірну Індонезії в першому турі Турніру Моріса Ревелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Турнір Моріса Ревелло, група B, 1-й тур

Індонезія U-20 – Україна U-23 – 0:3

Голи: Синчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59

 

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Тиск підопічних Руслана Ротаня дався взнаки вже на 9-й хвилині. Драмбаєв на лівому фланзі від лінії поля подав на дальню стійку, а там Синчук у дотик пробив у лівий кут.

Українські олімпійці продовжили контролювати перебіг подій. У середині першої половини команді Ротаня вдалося подвоїти власну перевагу. Це Михайленко після серії помилок Індонезії U-20 технічно поклав м'яч у кут із меж штрафного майданчика.

На старті другої 45-хвилинки збірна України U-23 зняла всі запитання щодо переможця протистояння. Створив гол Синчук, який класно прорвався правим флангом атаки та виконав навіс на дальню стійку. Там Федор відправив м'яч у порожні ворота.

Фінальні півгодини з хвостиком перетворилися на формальність. Олімпійська збірна України захопила лідерство в квінтеті B змагань. Раніше збірна Італії U-21 здобула непросту перемогу над збірною 19-річних Японії (4:3).

До слова, напередодні збірна України звела внічию з Німеччиною спаринг перед Євро-2024.

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Збірна України