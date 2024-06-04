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Олимпийская сборная Украины разгромила Индонезию U-20 на старте Тулонского турнира

Фото: "Сине-желтые" удачно начали турнир (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-23 уверенно обыграла молодежную сборную Индонезии в первом туре Турнира Мориса Ревелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Турнир Мориса Ревелло, группа B, 1-й тур

Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3

Голы: Синчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59

 

"Сине-желтые" завладели инициативой с первых минут. Давление подопечных Руслана Ротаня сказалось уже на 9-й минуте. Драмбаев на левом фланге от лицевой линии подал на дальнюю штангу, а там Синчук в касание пробил в левый угол.

Украинские олимпийцы продолжили контролировать ход событий. В середине первой половины команде Ротаня удалось удвоить собственное преимущество. Это Михайленко после серии ошибок Индонезии U-20 технично уложил мяч в угол из пределов штрафной.

На старте второй 45-минутки сборная Украины U-23 сняла все вопросы о победителе противостояния. Создал гол Синчук, классно прорвавшийся правым флангом атаки и выполнивший навес на дальнюю штангу. Там Федор отправил мяч в пустые ворота.

Финальные полчаса с хвостиком превратились в формальность. Олимпийская сборная Украины захватила лидерство в квинтете соревнований. Ранее сборная Италии U-21 одержала непростую победу над сборной 19-летних Японии (4:3).

К слову, накануне сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.

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