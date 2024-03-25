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Олімпійська збірна України програла Японії перший спаринг перед Іграми-2024

Фукуока, Понеділок 25 березня 2024 14:10
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Олімпійська збірна України програла Японії перший спаринг перед Іграми-2024 Фото: "Синьо-жовті" зазнали невдачі на Далекому Сході (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Футбольна збірна України в рамках підготовки до дебюту на Олімпійських іграх провела спаринг зі збірною Японії U-23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

Японія U-23 – Олімпійська збірна України – 2:0

Голи: Сато, 48, Танака, 76

"Сині самураї" активніше розпочали матч. Підопічні Руслана Ротаня в експериментальному кадровому поєднанні змушені були оборонятися з перших хвилин. Японці могли забивати в дебюті – Аракі пробив вище воріт після помилки Фесюна, а потім голкіпер узяв удар Амади.

Згодом український воротар відбив постріл Аракі з кута штрафного майданчика. Натомість Сомено з півкола карної зони відправив м'яч над поперечиною. На 32-й хвилині Фесюн парирував на кутовий підступний удар Ямади зі штрафного. А після стандарту Мацукі пробив у каркас воріт із відскоку.

Українська збірна зуміла сяк-так відповісти лише перед перервою. Це Сич після навісу з правого флангу головою пробив у дев'ятку. Утім, голкіпер Японії U-23 Кокубо встиг відбити м'яч за межі поля. Та це не змінило диспозицію сторін у другому таймі.

Тиск японської збірної на старті половини таки дав плоди. Фесюн упорався з черговим ударом Аракі. Утім, після кутового Секіне з ближньої стійки влучив у поперечину, а м'яч курйозно відлетів від Сато за лінію воріт "синьо-жовтих".

Забитий м'яч дозволив збірній Японії U-23 заграти вільніше. Темп гри знизився, а українці змогли відсунути перебіг подій подалі від власного штрафного. Проте, перехопити ініціативу команда Ротаня так і не змогла. А японці покарали гостей ще одним голом, коли Танака з меж штрафного ліворуч влучно пробив під дальню стійку – 2:0 у підсумку.

Основний склад збірної України: Фесюн – Сич, Боль, Дідик, Мартинюк – Сігєєв, Желізко, Шостак – Назаренко, Шулянський – Кухаревич. На заміну вийшли Кулієв, Фарина, Кащук, Єрмаков, Дячук, Кулаковський, Федор і Маценко.

До слова, раніше олімпійська збірна України отримала суперників у групі Ігор-2024.

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