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Олимпийская сборная Украины проиграла Японии первый спарринг перед Играми-2024

Фукуока, Понедельник 25 марта 2024 14:10
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Олимпийская сборная Украины проиграла Японии первый спарринг перед Играми-2024 Фото: "Сине-желтые" потерпели неудачу на Дальнем Востоке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Футбольная сборная Украины в рамках подготовки к дебюту на Олимпийских играх провела спарринг со сборной Японии U-23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

Япония U-23 – Олимпийская сборная Украины – 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

"Синие самураи" активнее начали матч. Подопечные Руслана Ротаня в экспериментальном кадровом сочетании вынуждены были обороняться с первых минут. Японцы могли забивать в дебюте – Араки пробил выше ворот после ошибки Фесюна, а затем голкипер взял удар Амады.

Впоследствии украинский вратарь отразил выстрел Араки с угла штрафной. Зато Сомено с полукруга площадки отправил мяч выше перекладины. На 32-й минуте Фесюн парировал на угловой коварный удар Ямады со штрафного. А после стандарта Мацуки пробил в каркас ворот с отскока.

Украинская сборная сумела кое-как ответить только перед перерывом. Это Сыч после навеса с правого фланга головой пробил в девятку. Впрочем, голкипер Японии U-23 Кокубо успел отбить мяч за пределы поля. Но это не изменило диспозицию сторон во втором тайме.

Давление японской сборной на старте половины таки дало плоды. Фесюн справился с очередным ударом Араки. Впрочем, после углового Секине с ближней штанги попал в перекладину, а мяч курьезно отлетел от Сато за линию ворот "сине-желтых".

Забитый мяч позволил сборной Японии U-23 заиграть свободнее. Темп игры снизился, а украинцы смогли отодвинуть ход событий подальше от собственного штрафного. Однако перехватить инициативу команда Ротаня так и не смогла. А японцы наказали гостей еще одним голом, когда Танака из пределов штрафной слева точно пробил под дальнюю штангу – 2:0 в итоге.

Основной состав сборной Украины: Фесюн – Сыч, Боль, Дидык, Мартынюк – Сигеев, Желизко, Шостак – Назаренко, Шулянский – Кухаревич. На замену вышли Кулиев, Фарина, Кащук, Ермаков, Дячук, Кулаковский, Федор и Маценко.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины получила соперников в группе Игр-2024.

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