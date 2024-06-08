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Олімпійська збірна України переграла Панаму U-23 на Тулонському турнірі

Фото: Єгор Ярмолюк оформив другий м'яч "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-23 упевнено здолала однолітків із Панами в черговому турі Турніру Моріса Ревелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Турнір Моріса Ревелло, група B, 3-й тур

Україна U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голи: Волошин, 62, Ярмолюк, 67

 

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Відкрити рахунок у дебюті зустрічі міг Волошин, але поцілив у стійку. Згодом постріл Синчука заблокував оборонець. До середини першої половини ще стався обмін дальніми ударами – і Михайленко, і Філліпс були неточними.

Головні ж подій розгорнулися після перерви. Олімпійська збірна України відкрила рахунок на 62-й хвилині. Синчук прорвався правим флангом і прострілив на Михайленка, а той залишив м'яч для Волошина – "динамівець" відправив сферу в дальній кут.

А потім зіграв джокер Руслана Ротаня. Це Ярмолюк опинився в обіймах партнерів усього через п'ять хвилин після появи на полі. Після помилки суперника хавбека вискочив віч-на-віч із голкіпером, обіграв того та пробив у порожні ворота – 2:0 у підсумку.

Із трьома перемогами в активі збірна України U-23 гарантувала собі мінімум друге місце за підсумками групового етапу. Останній матч у квінтеті "синьо-жовті" зіграють 10 червня проти Японії U-19. Підопічним Ротаня достатньо не програти "синім самураям".

До слова, напередодні Україна поступилася збірній Польщі в контрольному поєдинку.

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