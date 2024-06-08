Олимпийская сборная Украины обыграла Панаму U-23 на Тулонском турнире

Турнир Мориса Ревелло, группа B, 3-й тур

Украина U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голы: Волошин, 62, Ярмолюк, 67

"Сине-желтые" завладели инициативой с первых минут. Открыть счет в дебюте встречи мог Волошин, но попал в штангу. Впоследствии выстрел Синчука заблокировал защитник. К середине первой половины еще состоялся обмен дальними ударами – и Михайленко, и Филлипс были неточны.

Главные же события развернулись после перерыва. Олимпийская сборная Украины открыла счет на 62-й минуте. Синчук прорвался правым флангом и прострелил на Михайленко, а тот оставил мяч для Волошина – "динамовец" отправил сферу в дальний угол.

А затем сыграл джокер Руслана Ротаня. Это Ярмолюк оказался в объятиях партнеров спустя всего пять минут после появления на поле. После ошибки соперника хавбека выскочил один на один с голкипером, обыграл того и пробил в пустые ворота – 2:0 в итоге.

С тремя победами в активе сборная Украины U-23 гарантировала себе минимум второе место по итогам группового этапа. Последний матч в квинтете "сине-желтые" сыграют 10 июня против Японии U-19. Подопечным Ротаня достаточно не проиграть "синим самураям".