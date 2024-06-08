Олімпійська збірна України переграла Панаму U-23 на Тулонському турнірі
Збірна України U-23 упевнено здолала однолітків із Панами в черговому турі Турніру Моріса Ревелло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Турнір Моріса Ревелло, група B, 3-й тур
Україна U-23 – Панама U-23 – 2:0
Голи: Волошин, 62, Ярмолюк, 67
"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Відкрити рахунок у дебюті зустрічі міг Волошин, але поцілив у стійку. Згодом постріл Синчука заблокував оборонець. До середини першої половини ще стався обмін дальніми ударами – і Михайленко, і Філліпс були неточними.
Головні ж подій розгорнулися після перерви. Олімпійська збірна України відкрила рахунок на 62-й хвилині. Синчук прорвався правим флангом і прострілив на Михайленка, а той залишив м'яч для Волошина – "динамівець" відправив сферу в дальній кут.
А потім зіграв джокер Руслана Ротаня. Це Ярмолюк опинився в обіймах партнерів усього через п'ять хвилин після появи на полі. Після помилки суперника хавбека вискочив віч-на-віч із голкіпером, обіграв того та пробив у порожні ворота – 2:0 у підсумку.
Із трьома перемогами в активі збірна України U-23 гарантувала собі мінімум друге місце за підсумками групового етапу. Останній матч у квінтеті "синьо-жовті" зіграють 10 червня проти Японії U-19. Підопічним Ротаня достатньо не програти "синім самураям".
До слова, напередодні Україна поступилася збірній Польщі в контрольному поєдинку.
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