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Олимпийская сборная Украины обыграла Панаму U-23 на Тулонском турнире

Фос-сюр-Мер, Суббота 08 июня 2024 20:27
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Олимпийская сборная Украины обыграла Панаму U-23 на Тулонском турнире Фото: Егор Ярмолюк оформил второй мяч "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-23 уверенно одолела сверстников с Панамы в очередном туре Турнира Мориса Ревелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Турнир Мориса Ревелло, группа B, 3-й тур

Украина U-23 – Панама U-23 – 2:0

Голы: Волошин, 62, Ярмолюк, 67

"Сине-желтые" завладели инициативой с первых минут. Открыть счет в дебюте встречи мог Волошин, но попал в штангу. Впоследствии выстрел Синчука заблокировал защитник. К середине первой половины еще состоялся обмен дальними ударами – и Михайленко, и Филлипс были неточны.

Главные же события развернулись после перерыва. Олимпийская сборная Украины открыла счет на 62-й минуте. Синчук прорвался правым флангом и прострелил на Михайленко, а тот оставил мяч для Волошина – "динамовец" отправил сферу в дальний угол.

А затем сыграл джокер Руслана Ротаня. Это Ярмолюк оказался в объятиях партнеров спустя всего пять минут после появления на поле. После ошибки соперника хавбека выскочил один на один с голкипером, обыграл того и пробил в пустые ворота – 2:0 в итоге.

С тремя победами в активе сборная Украины U-23 гарантировала себе минимум второе место по итогам группового этапа. Последний матч в квинтете "сине-желтые" сыграют 10 июня против Японии U-19. Подопечным Ротаня достаточно не проиграть "синим самураям".

К слову, накануне Украина уступила сборной Польши в контрольном поединке.

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