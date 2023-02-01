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Олімпійська рада Азії анонсувала участь росіян в Азійських іграх: Корея зажадала пояснень

Фото: Збірна Росії на церемонії закриття Олімпіади-2022 (facebook.com/RusOlympicCommittee)
Автор: Антон Федорців

Члени Олімпійської ради Азії (OCA) отримали сповіщення від керівництва організації про участь російських і білоруських спортсменів у прийдешніх Азійських іграх. Олімпійський комітет Республіки Корея відреагував на такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Керівна організація олімпійського руху на півдні Корейського півострова вимагає роз'яснень від Олімпійської ради Азії. Функціонери з Кореї вказують на відсутність конслультацій із країнами-членами організації перед запрошенням росіян.

Південнокорейський НОК та ще 44 національні організації у понеділок отримали інформацію про участь росіян і білорусів в Азійських іграх-2022. На змаганнях очікують орієнтовно півтисячі спортсменів із країни-агресорки та її вірної союзниці. Вони не матимуть права вигравати медалі, а також впливати на розподіл олімпійських квот від Азії.

"Організація змагань на виліт на Азійських іграх матиме певні проблеми через участь російських і білоруських спортсменів. Ми поцікавимося в OCA, як вона планує вирішити цю ситуацію та в яких видах спорту змагатимуться російські та білоруські атлети на Азійських іграх", – заявили в Олімпійському комітеті Республіки Корея.

19-ті Азійські ігри відбудуться в китайському Ханчжоу. Змагання заплановані на вересень-жовтень. Ігри повинні були відбутися торік, але їх перенесли через пандемію COVID.

До слова, напередодні МОК запевнив у дотриманні санкцій щодо РФ і Білорусі через повномасштабну агресію проти України.

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