Олимпийский совет Азии анонсировал участие РФ в Азиатских играх: Корея требует объяснений

Члены Олимпийского совета Азии (OCA) получили уведомления от руководства организации об участии российских и белорусских спортсменов в грядущих Азиатских играх. Олимпийский комитет Республики Корея отреагировал на этот шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Управляющая организация олимпийского движения на юге Корейского полуострова требует разъяснений от Олимпийского совета Азии. Функционеры из Кореи отмечают отсутствие консультаций со странами-членами организации перед приглашением россиян.
Южнокорейский НОК и еще 44 национальных организации в понедельник получили информацию об участии россиян и белорусов в Азиатских играх-2022. Соревнования ожидают ориентировочно полтысячи спортсменов из страны-агрессорки и ее верной союзницы. Они не смогут выигрывать медали, а также влиять на распределение олимпийских квот от Азии.
"Организация соревнований на вылет на Азиатских играх будет иметь определенные проблемы из-за участия российских и белорусских спортсменов. Мы поинтересуемся у OCA, как она планирует решить эту ситуацию и в каких видах спорта будут соревноваться российские и белорусские атлеты на Азиатских играх", – заявили в Олимпийском комитете Республики Корея.
19-ые Азиатские игры состоятся в китайском Ханчжоу. Соревнования запланированы на сентябрь-октябрь. Игры должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии COVID.
К слову, накануне МОК заверил в соблюдении санкций в отношении РФ и Беларуси из-за полномасштабной агрессии против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.