Олимпийский совет Азии анонсировал участие РФ в Азиатских играх: Корея требует объяснений

Управляющая организация олимпийского движения на юге Корейского полуострова требует разъяснений от Олимпийского совета Азии. Функционеры из Кореи отмечают отсутствие консультаций со странами-членами организации перед приглашением россиян.

Южнокорейский НОК и еще 44 национальных организации в понедельник получили информацию об участии россиян и белорусов в Азиатских играх-2022. Соревнования ожидают ориентировочно полтысячи спортсменов из страны-агрессорки и ее верной союзницы. Они не смогут выигрывать медали, а также влиять на распределение олимпийских квот от Азии.

"Организация соревнований на вылет на Азиатских играх будет иметь определенные проблемы из-за участия российских и белорусских спортсменов. Мы поинтересуемся у OCA, как она планирует решить эту ситуацию и в каких видах спорта будут соревноваться российские и белорусские атлеты на Азиатских играх", – заявили в Олимпийском комитете Республики Корея.

19-ые Азиатские игры состоятся в китайском Ханчжоу. Соревнования запланированы на сентябрь-октябрь. Игры должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии COVID.