"Олимпик" сможет принять участие в следующем сезоне УПЛ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассмотрел обращение всех клубов УПЛ и внес изменения в регламент по аттестации футбольных клубов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В частности, было определено, что невыполнение требований, предусмотренных 18 статьей, не является основанием для отказа в выдаче клуба аттестата в случае, если клуб не может выполнить данные требования в связи с существованием соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия, но исключительно при условии, если клуб будет осуществлять финансирование детско-юношеского футбола в пределах полученных клубом от УЕФА бонусов и платежей для развития детско-юношеского футбола в соответствующем сезоне на условиях определенных администрацией УАФ.

Таким образом, Исполнительный комитет УАФ устранил пробел относительно регулирования прохождения процедуры аттестации клубами, молодежные и юношеские команды которых находятся под дисциплинарными санкциями.

Напомним, что ранее молодежные команды "Олимпика" U-19 и U-21 были отстранены от участия в соревнованиях в сезоне-2019/20 из-за участия в договорных матчах.

Это влечет отказ в выдаче лицензии клуба, так как участие молодежных команд в чемпионате была обязательная согласно регламенту.