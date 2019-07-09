"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду проти УАФ

Фото: футболісти "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Донецький клуб вважає, що справа проти нього була сфальсифікована

"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Української асоціації футболу, повідомляє FootballHub.

Донецький клуб вважає, що комітет з етики та чесної гри сфальсифікував розслідування по справі договірних матчів за участю "Олімпіка" U-21 та U-19.

Подача документів в CAS по справі такого типу коштує близько 50 тисяч євро. Раніше про намір подати позов заявляв президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.

Нагадаємо, клубу в результаті видали атестат на участь в українській Прем'єр-лізі, але зобов'язали платити ДЮФЛ суму, рівноцінну фінансуванню команд U-21 та U-19.