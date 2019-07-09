ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду проти УАФ

Новини » Спорт    09.07.2019 - 18:19
"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду проти УАФ
Фото: футболісти "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Донецький клуб вважає, що справа проти нього була сфальсифікована

"Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Української асоціації футболу, повідомляє FootballHub.

Донецький клуб вважає, що комітет з етики та чесної гри сфальсифікував розслідування по справі договірних матчів за участю "Олімпіка" U-21 та U-19.

Подача документів в CAS по справі такого типу коштує близько 50 тисяч євро. Раніше про намір подати позов заявляв президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.

Нагадаємо, клубу в результаті видали атестат на участь в українській Прем'єр-лізі, але зобов'язали платити ДЮФЛ суму, рівноцінну фінансуванню команд U-21 та U-19.

"Олімпік" зможе взяти участь в наступному сезоні УПЛ Усі клуби УПЛ підтримали участь "Олімпіка" у чемпіонаті
Новини України Олимпикарбитраж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся