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"Олімпіакос" в овертаймі з "Фіорентиною" виграв фінал Ліги конференцій

Фото: "Червоно-білі" перед стартовим свистком (x.com/olympiacosfc)
Автор: Антон Федорців

Пірейський "Олімпіакос" тріумфував у Лізі конференцій УЄФА 2023/24, мінімально здолавши італійську "Фіорентину".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, фінал

"Олімпіакос" – "Фіорентина" – 1:0

Гол: Ель-Каабі, 116

 

Грецький гранд створив момент у дебюті зустрічі – Поденсе змістився в центр і низом пробив у дальній кут, але Терраччано парирував удар. Від "фіалок" узявся відповісти Бонавентура. Спершу він кволо пробив із меж штрафного, а потім не скористався передачею з глибини.

"Олімпіакос" знову був гострішим. Поденсе закрутив м'яч із кутового, оборона зіграла пасивно, а голкіпер не без труднощів упіймав м'яч. Наступна гострота виникла після перерви, коли Кваме не зумів акцентовано пробити після прострілу Додо. Пірейці на 80-й хвилині організували момент для Іборри, та той головою пробив поруч зі стійкою.

Решту ігрового часу обидві команди шукали підходи до володінь Цолакіса і Терраччано. Утім, ні "Олімпіакос", ні "Фіорентина" похвалитися особливими здобутками на цьому шляхи не змогли. Довелося фіналістам перейти до двох екстра-таймів по 15 хвилин.

Спершу "червоно-білі" володіли ініціативою і запам'яталися небезпечним пострілом Йоветіча з-за меж штрафного (сейв Терраччано). Та поступово флорентійці відсунули перебіг подій подалі від власних воріт і рівень загроз став украй низьким. Лише на 110-й хвилині прокинулися "фіалки", але Цолакіс упорався з ударом Іконе.

Вирішальний епізод стався на 116-й. Ессе з лівого флангу виконав навіс у район воротарського майданчика, де Ель-Каабі зіграв на випередження і спрямував м'яч у сітку воріт "фіалок". Довга перевірка VAR гол у пірейців не відібрала, а згодом пролунав і фінальний свисток. "Олімпіакос" здобув дебютний євротрофей, а "Фіорентина" програла другий фінал поспіль.

До слова, раніше "Аталанта" завоювала трофей Ліги Європи у фіналі проти "Байєра".

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