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"Олимпиакос" в овертайме с "Фиорентиной" выиграл финал Лиги конференций

Фото: "Красно-белые" перед стартовым свистком (x.com/olympiacosfc)
Автор: Антон Федорцив

Пирейский "Олимпиакос" триумфовал в Лиге конференций УЕФА 2023/24, минимально одолев итальянскую "Фиорентину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, финал

"Олимпиакос" – "Фиорентина" – 1:0

Гол: Эль-Кааби, 116

 

Греческий гранд создал момент в дебюте встречи – Поденсе сместился в центр и низом пробил в дальний угол, но Терраччано парировал удар. От "фиалок" взялся ответить Бонавентура. Сначала он слабо пробил из пределов штрафной, а затем не воспользовался передачей из глубины.

"Олимпиакос" снова был острее. Поденсе закрутил мяч с углового, оборона сыграла пассивно, а голкипер не без труда поймал мяч. Последующая острота возникла после перерыва, когда Куаме не сумел акцентированно пробить после прострела Додо. Пирейцы на 80-й минуте организовали момент для Иборры, но тот головой пробил рядом со штангой.

Остальное игровое время обе команды искали подходы к владениям Цолакиса и Терраччано. Впрочем, ни "Олимпиакос", ни "Фиорентина" похвастаться особыми достижениями на этом пути не смогли. Пришлось финалистам перейти к двум экстра-таймам по 15 минут.

Сначала "красно-белые" владели инициативой и запомнились опасным выстрелом Йоветича из-за пределов штрафной (сэйв Терраччано). Но постепенно флорентийцы отодвинули ход событий подальше от ворот и уровень угроз стал крайне низким. Лишь на 110-й минуте очнулись "фиалки", но Цолакис справился с ударом Иконе.

Решающий эпизод состоялся на 116-й. Эссе с левого фланга исполнил навес в район вратарской, где Эль-Кааби сыграл на опережение и направил мяч в сетку ворот "фиалок". Долгая проверка VAR гол у пирейцев не отобрала, а впоследствии раздался и финальный свисток. "Олимпиакос" завоевал дебютный евротрофей, а "Фиорентина" проиграла второй финал подряд.

К слову, ранее "Аталанта" завоевала трофей Лиги Европы в финале против "Байера".

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УЕФАФиорентина