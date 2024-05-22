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"Аталанта" тріумфувала в Лізі Європи з розгромом "Байєра": німці вперше в сезоні програли

Дублін, Середа 22 травня 2024 23:52
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"Аталанта" тріумфувала в Лізі Європи з розгромом "Байєра": німці вперше в сезоні програли Фото: Адемола Лукман оформив хет-трик проти "фармацевтів" (x.com/Atalanta_BC)
Автор: Антон Федорців

"Аталанта" з італійського Бергамо впевнено здолала леверкузенський "Байєр" у фіналі Ліги Європи 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, фінал

"Аталанта" – "Байєр" – 3:0

Голи: Лукман, 12, 26, 75

З перших хвилин бергамаски заволоділи ініціативою. Активний старт від підопічних Джан П'єро Гасперіні був винагороджений швидким голом. На 12-й хвилині Лукман вискочив із-за спини оборонця і в дотик відправив м'яч у кут воріт "фармацевтів".

Натхненна взяттям воріт "Аталанта" продовжила контролювати перебіг подій. Леверкузенці зрідка переходили центр поля, а Муссо відверто нудьгував у воротах "Богині". А в середині тайму бергамаски подвоїли перевагу – Лукман обікрав опонента та з лінії штрафного майстерно поклав у дальній кут.

Два пропущені м'ячі змусили "Байєр" перейти в наступ великими силами. Проте, до перерви команда Хабі Алонсо запам'яталася хіба напівмоментом Грімальдо, який не переграв Муссо в ближньому бою. Зате "Аталанта" могла довести рахунок до непристойного – Коварж парирував удар Де Кетеларе.

У другому таймі сценарій не змінився. Леверкузенці беззубо виглядали в атаці, а бергамаски чекали нагоди підстергти помилку оборони "Байєра". Зрештою, на 75-й хвилині "Аталанта" досягла свого. У контратаці Лукман отримав передачу перед штрафним, хитнув оборонця в межах майданчика та розкішно пробив у дев'ятку.

Наступні 15+ хвилин перетворилися на формальність. "Богиня" холоднокровно довела матч до логічної перемоги та завоювала перший євротрофей в історії та другий в клубному літописі після Кубка Італії 1962/63. Натомість "Байєр" у передостанньому поєдинку сезону зазнав першої поразки в нинішній кампанії.

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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