"Олімпіакос" – "Фіорентина": де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій

Пірейський "Олімпіакос" зійдеться з італійською "Фіорентиною" за трофей Ліги конференцій УЄФА 2023/24.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Олімпіакос" – "Фіорентина" відбудеться 29 травня в Афінах. Поєдинок прийме Стадіон Святої Софії. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Вадим Шевякін і Сергій Лук'яненко.
Фахівці австрійської контори Bwin віддали перевагу "фіалкам". Коефіцієнт на перемогу флорентійців склав 2,25. Потенційний успіх "червоно-білих" оцінили балом 3,00. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,10.
Трохи інші цифри підготували у Favbet. На тріумф "Фіорентини" можна поставити з коефіцієнтом 2,42. Натомість на нічию та ймовірну перемогу "Олімпіакоса" виставили однаковий кеф 3,40. Ставка на перемогу одного з колективів у серії пенальті збільшить виграш у 14,25 разів.
"Олімпіакос": Цолакіс – Родінеї, Рецос, Давід Карму, Ортега – Шикінью, Іборра, Ессе – Поденсе, Ель-Каабі, Фортуніс
"Фіорентина": Терраччано – Додо, Мартінес Кварта, Міленковіч, Бірагі – Мандрагора, Бонавентура – Гонсалес, Бельтран, Кваме – Белотті
"Фіалки" розпочали турнірний шлях із плей-офф кваліфікації, де переграли віденський "Рапід". На груповому етапі флорентійці стали першими в квартеті з угорським "Ференцварошем", бельгійським "Генком" і сербськими "Чукарічками". У плей-офф команда Вінченцо Італьяно вибила "Маккабі" з Хайфи, "Вікторію" з чеського Пльзеня та бельгійський "Брюгге".
Зате "Олімпіакос" стартував у Лізі Європи, де після двох раундів кваліфікації пройшов у груповий етап. Пірейці здолали двох майбутніх суперників флорентійців – "Генк" і "Чукарічкі". Однак, у груповому раунді "червоно-білі" стали лише третіми після лондонського "Вест Хема" та німецького "Фрайбурга". У плей-офф Ліги конференцій "Олімпіакос" пройшов "Ференцварош", "Маккабі" з Тель-Авіва, стамбульський "Фенербахче" та бірмінгемську "Астон Віллу".
До слова, раніше "Аталанта" завоювала трофей Ліги Європи у фіналі проти "Байєра".
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